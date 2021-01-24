تاليا اللبنانية تستعد لطرح أغنيتها الجديدة «بكرة»

تستعد المطربة اللبنانية "تاليا" لطرح أغنيتها الجديدة التى تحمل اسم "بكرة"، وهى من كلمات الشاعر نادر عبدالله، وألحان الفنان محمد رحيم.الجدير بالذكر أن أول أغنية نشرتها "تاليا" على قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير اليوتيوب أغنية "يا طير"، وعلقت عليها وقالت لأننى أحب السيدة فيروز كثيرا غنيت هذه الأغنية.