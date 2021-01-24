وكيل «تعليم بورسعيد» يهنئ مدير الأمن بمناسبة عيد الشرطة

قدم نبوي باهى وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد اليوم التهنئة لمساعد وزير الداخلية اللواء ناصر حريز مدير أمن بورسعيد وأيضًا لقيادات وضباط الشرطة وذلك بمقر مديرية الأمن بمناسبة ذكرى عيد الشرطة الـ 69.وأكد وكيل الوزارة على أن هذه الزيارة تأتي عرفانا وتقديرا لذكرى شهداء الواجب الوطني من رجال الشرطة البواسل الذين قدموا أرواحهم الذكية طواعية وضربوا أروع الأمثلة في الدفاع عن شرف الوطن ضد المحتل الغاشم عام 1952 بمحافظة الإسماعيلية.وأشاد باهى بالبطولات الحقيقية التي يقدمها رجال الشرطة المصرية جنبا إلى جنب مع رجال الجيش في تطهير سيناء من أعداء الوطن والإرهاب الأسود، مؤكدا أننا جميعا سنظل نفخر بتضحيات رجال الجيش والشرطة، وأن ما يقدم من شهداء ومصابين من أجل مصر وشعبها سيظل مكتوبا بأحرف من نور في تاريخ مصر المشرف وتتوارثه الأجيال بكل فخر وعزة.وقد قدم وكيل الوزارة درع المديرية إلى اللواء ناصر حريز تذكارا بهذه المناسبة بحضور وفدا من قيادات مديرية التربية والتعليم ببورسعيد وسط إجراءات احترازية ووقائية منعا لانتشار فيروس كورونا المستجد.