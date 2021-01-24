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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

وكيل التعليم بالغربية يستبعد موجه مالي وإداري لتلاعبه في تقارير

الأحد 24/يناير/2021 - 04:35 م
ناصر حسن، وكيل وزارة
ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية
الغربية شريف عبد الغنى حسام فوزى جبر
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أصدر ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، قرارا، اليوم، حمل رقم ٢٥ لسنة ٢٠٢١ باستبعاد موجه مالي وإدارى بمديرية التربية والتعليم بالغربية،
إثر اكتشاف وجود تواطؤ وتلاعب من جانبه بتقارير البحث الخاصة بإحدى قيادات الإدارات التعليمية السابقة بمركز كفر الزيات التي تم استبعادها منذ فترة بقرار من الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، بناءً على مذكرة من وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة.

وكشفت اللجنة المكلفة بفحص ملف القيادة المستبعدة أثناء التحقيقات بالشئون القانونية بالمديرية والنيابة الإدارية وجود تعديل وإخفاء ما ورد بالتقاريرالخاصة بها من مخالفات على غير الحقيقة، وذلك لإزالة المخالفات حتى يتم حفظها وبالتالي حفظ التحقيقات.

وكان وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية قد تلقى مذكرة من إدارة الشئون القانونية بالمديرية بذلك، ووجود اختلاف وتقارير ملف القيادة المستبعدة، حيث قرر وكيل الوزارة على الفور تشكيل لجنة من مديرى العموم بالمديرية ومديرى التوجيه المالى والإدارى والشئون القانونية والمتابعة لبحث الموضوع وإعداد تقرير مفصل بذلك
وتم على إثره استبعاد المذكور وإحالة الموضوع للنيابة الإدارية بطنطا للتحقيق.

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