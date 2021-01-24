7965 إجمالى إصابات كورونا فى مالى

ذكرت وزارة الصحة المالية أنه تم تسجيل 28 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، كما تم تسجيل 22 حالة شفاء ووفاة مصابين اثنين.وأوضحت الوزارة- فى بيان بثته الإذاعة المالية اليوم الأحد- أن إجمالي الإصابات بالفيروس في مالي بلغ 7965، فيما وصل إجمالي حالات الشفاء إلى 5705، وحالات الوفاة 323.