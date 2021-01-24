حوار مفتوح مع حنان البهي وريم الأنصاري بدار كتبنا (صور)

نظمت منصة كتبنا حوارًا مفتوحًا مع الإعلامية حنان البهي، والكاتبة ريم الأنصاري، في ندوة أدبية تحت عنوان "شغف الكتابة"، يديرها مؤسس كتبنا والكاتب محمد جمال.يتناول اللقاء الحديث عن شغف الكتابة، ولماذا يكتبن، ولمن يكتبن، وذلك من خلال نقل مشاعرنا للآخرين، أو تبادل الحكايات، أو حتى تجاوز المحن والآلام، نكتب ونقرأ الكتب، الكتابة رغم كونها ممتعة في ذاتها، إلا أنها تساعدنا على نحو شخصي- كتّابًا وقراءً- بأنها تمنحنا حيوات أخرى، وتجارب أخرى، وذوات نعيشها بخلاف ذواتنا وتجاربنا.يذكر أن الكاتبة حنان البهي هي كاتبة صدر لها "أنا والشغالات"، "العباية"، وأخيرًا "نص حالة خاصة" والتي صدرت طبعتها الثالثة عن منصة كتبنا.أما الكاتبة ريم الأنصاري فهي كاتبة مستقلة باللغتين الإنجليزية والعربية، تكتب في مواضيع شتى مثل قضايا المرأة والعلاقات والتطوير الذاتي، ومؤلفة رواية "في عالم موازٍ" التي صدرت حديثًا عن منصة كتبنا للنشر، وتنتمي الرواية إلى الأدب الواقعي.