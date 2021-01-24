«مستقبل وطن» يدعم مستشفيات عزل مصابي كورونا في الوادي الجديد

دعمت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد، مستشفيات العزل بمركز الخارجة بكمية من البطاطين.وأكد جمال آدم، أمين حزب مستقبل وطن بالوادي الجديد، في بيان اليوم الأحد، توزيع البطاطين من خلال كوادر الحزب على 3 مستشفيات بمدينة الخارجة هي الخارجة العام، والحميات، والصدر، وذلك انطلاقا من الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن، تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الحزب وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب.وأضاف جمال، أن الحزب يواصل تقديم كافة أشكال الدعم لمواطني المحافظة من خلال عدة مبادرات يجري تنفيذها خلال الفترة الحالية، وهي مبادرة "شتاء دافئ" والتي يجري من خلالها توزيع البطاطين على الأسر الأولى بالرعاية، ومبادرة "كلنا واحد"، والتي يجري من خلالها حاليا تنفيذ معرضين بمدينة الخارجة الأول للسلع الغذائية المخفضة بميدان البساتين، والثاني معرض للسلع المعمرة والأجهزة الكهربائية وجهاز العرائس والملابس بمنطقة أرض الرومي بمدينة الخارجة.وأشار جمال، إلى أن الحزب ينفذ هذه المبادرات في إطار السياسة التي ينتهجها حزب مستقبل وطن، لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية، في مختلف المجالات، لتلبية احتياجات المواطنين، والتخفيف عنهم، في إطار مبادرة "حياة كريمة.