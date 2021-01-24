الكرملين: التصريحات الأولى لإدارة بايدن ضد روسيا «متوقعة»

قال المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، إن التصريحات الأولى للبيت الأبيض ضد روسيا بعد تنصيب جو بايدن رئيسا "متوقعة".وفي تعليقه على تصريح الإدارة الأمريكية الجديدة حول فتح تحقيق لدراسة القضايا التي تعتقد واشنطن بوجود دور لروسيا فيها، مثل الهجمات السيبرانية والمكافآت المفترضة مقابل قتل جنود أمريكيين في أفغانستان، قال بيسكوف في تصريح صحفي اليوم الأحد: "هذا يمكن توقعه، لأن الإدارة الجديدة، مكونة من أشخاص قدماء ومعروفين، مضيفا أنه بحسب التصريحات الأمريكية " فربما لا تنطبق علينا كلمة شريك، وبالطبع، ما يزالون ينظرون إلينا مثل السابق كخصم".وفي نفس السياق، أكد المتحدث باسم الكرملين استعداد روسيا للحوار مع الولايات المتحدة إذا كانت واشنطن أيضا مستعدة لذلك، مؤكدا أن بلاده مستعدة لإبداء قدر من المرونة في العلاقات مع الولايات المتحدة وبدون إملاءات وتجاوز للخطوط الحمراء، وأنها لا تمانع في بناء علاقات جيدة مع الولايات المتحدة.