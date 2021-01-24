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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تشييع جثامين 7 سوريين لقوا مصرعهم فى بنى سويف

الأحد 24/يناير/2021 - 05:15 م
تشييع جثامين 7 سوريين
تشييع جثامين 7 سوريين
بنى سويف - محمد حفيظ
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شيع عشرات السوريين، يرافقهم عدد من أهالي مدينة بني سويف، جثامين 7 سوريين لقوا مصرعهم في حادث تصادم سيارتين ملاكي بأخرى نقل بمقطورة بالطريق الصحراوي الشرقي، زمام محافظة بني سويف، مساء الخميس الماضي.

وأدى المشاركون بالجنازة الصلاة على الجثامين السبع منذ قليل، بفناء المعهد الأزهري بمدينة بني سويف، عقب خروج الجثامين من مشرحة مستشفى بني سويف الجامعي، وسط حالة من الحزن التي انتابت الجميع.

وشهد الطريق الصحراوي الشرقي قرب أحد المصانع، زمام محافظة بني سويف، مساء الخميس، تصادم سيارتين ملاكي بسيارة ثالثة نقل بمقطورة، مما أسفر عن مصرع 9 أشخاص، بينهم 7 سوريين، عقب وفاة المصابين الاثنين، وجرى نقل الجثث إلى مشرحة المستشفى الجامعي.

وكان اللواء محمد مراد، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، قد تلقى إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم على الطريق الصحراوي الشرقي، ووقوع حالات وفاة ومصابين، فأمر على الفور بسرعة اتخاذ الإجراءات المتبعة، وتوجيه سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، كما انتقل ضباط إدارة المرور، لمتابعة رفع آثار الحادث، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
تشييع جثامين 7 سوريين لقوا مصرعهم فى بنى سويف
تشييع جثامين 7 سوريين لقوا مصرعهم فى بنى سويف
تشييع جثامين 7 سوريين لقوا مصرعهم فى بنى سويف
تشييع جثامين 7 سوريين لقوا مصرعهم فى بنى سويف
تشييع جثامين 7 سوريين لقوا مصرعهم فى بنى سويف
تشييع جثامين 7 سوريين لقوا مصرعهم فى بنى سويف

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