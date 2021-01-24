3346 إصابة بفيروس كورونا في ماليزيا

أعلن المدير العام للصحة في وزارة الصحة الماليزية نور هشام عبدالله، اليوم الأحد، تسجيل 3 آلاف و346 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية.وأشار عبدالله في تصريح -حسب ما نقلته وكالة الأنباء الماليزية الرسمية "برناما"- إلى أنه في المقابل تعافى 4 آلاف و427 شخصا من عدوى الفيروس وهو أعلى رقم سجلته ماليزيا، ليبلغ إجمالي المتعافين حتى اليوم 141 ألفا و446 شخصا.وأضاف عبدالله أن إجمالي العدد التراكمي للإصابات بفيروس كورونا في ماليزيا وصل إلى 183 ألفا و801 حالة، بينهم 41 ألفا و677 حالة نشطة.وعن أعداد الوفيات، قال المسؤول الماليزي إنه تم تسجيل 11 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية ليبلغ الإجمالي في البلاد حتى اليوم 678 حالة وفاة جراء الإصابة ب"كوفيد-19".