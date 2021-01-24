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الأحد 24 يناير 2021 الموافق 11 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

لجنة القيم بـ«النواب» تعقد اجتماعها الأول اليوم

الأحد 24/يناير/2021 - 05:21 م
المستشار إبراهيم
المستشار إبراهيم الهنيدي،
كريمة أبو زيد والسيد السعدني
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تجتمع لجنة القيم برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، الساعة الخامسة مساء اليوم الأحد، في أول اجتماع لها عقب موافقة الجلسة العامة برئاسة الدكتور حنفي جبالي، على تشكيلها ظهر اليوم.

ويأتي اجتماع اللجنة بعد قليل، لإجراء انتخابات على مقعد الوكيل الأول، والوكيل الثاني، وأمين السر. 

ووافق مجلس النواب على قرار اللجنة العامة لمجلس النواب، خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، على تشكيل لجنة القيم برئاسة رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية وعضوية 14 نائبًا هم:

1 – أحمد محمد بدران البعلي (مستقبل وطن)

2 - محمد نجيب خالد نورالدين (مستقبل وطن)

3 – عبدالوهاب أحمد حسن خليل (مستقبل وطن)

4 - هشام الشعيني (مستقبل وطن)

5 - إلهامي البارودي (مستقبل وطن)

6 - شعبان لطفي محمد عبدالغني (الشعب الجمهوري)

7 - إيلاريا سمير حارس (الشعب الجمهوري)

8 - عيسي أبوطمر (حماة الوطن)

9 - ألفت علي كامل عبدالمجيد (مصر الحديثة)

10 - سوسن حسني حافظ (وفد)

11 - فاطمة سليم (إصلاح وتنمية)

12 - مي كرم جبر (مستقل)

13 - رفعت درويش (المؤتمر)

14 - علي عبدالونيس (مستقل)

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