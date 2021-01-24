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عالم

الأردن وأفغانستان يبحثان أوجه العلاقات الثنائية بمختلف المجالات

الأحد 24/يناير/2021 - 04:12 م
فيصل الفايز
فيصل الفايز
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بحث رئيس مجلس الأعيان الأردني فيصل الفايز مع سفير أفغانستان لدى الأردن طارق شاه بهرامي، أوجه العلاقات الأردنية الأفغانية بمختلف المجالات ومختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، والأوضاع الراهنة في المنطقة، وضرورة الحل العادل للقضية الفلسطينية وفق قرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين.

وأكد الفايز، حسبما أفادت وكالة الأنباء الأردنية، أهمية تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية، وخاصة في المجالات البرلمانية والاستثمارية والاقتصادية، داعيًا إلى بناء شراكات تجارية بين البلدين الصديقين وتفعيل الاتفاقيات الموقعة بمختلف المجالات.

وأضاف أن بلاده لن تدخر جهدًا في السعي مع المجتمع الدولي والبرلمانات الدولية لدفعهما من أجل بذل المساعي الجادة لتحقيق الأمن والاستقرار في أفغانستان، والعمل على فتح حوار مع مختلف الأطراف فيها، وتغليب صوت العقل، الذي ينهي دوامة العنف ويحقق الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي في أفغانستان.

من جانبه، أشاد السفير الأفغانستاني بهرامي بالعلاقات الأفغانية الأردنية، مؤكدًا حرص بلاده على تطويرها بمختلف المجالات، قائلا إن هناك جهودا حثيثة تتم في هذا الإطار من كلا الطرفين.

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