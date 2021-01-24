عرض مسلسل «في بيتنا روبوت» على شاشة CBC الليلة

تنطلق أولى حلقات مسلسل" في بيتنا روبوت"، للفنانة شيماء سيف، وعمر وهبة، مساء اليوم الأحد، على شاشة CBC.ويعرض المسلسل من السبت إلى الأربعاء، في تمام الساعة الثامنة مساء على قناة "سي بي سي"، كما يعرض على قناة سي بي سي دراما في تمام الساعة العاشرة مساء، ويشارك في بطولته كل من ودلال عبدالعزيز، وهشام جمال، وليلى أحمد زاهر، وعدد من ضيوف الشرف والفنانين.وتدور أحداثه، حول أسرة شابة مكونة من زوج وزوجة ويعمل الزوج في التكنولوجيا، فيقوم باختراع عدد من الروبوت، وتقرر الزوجة التي تجسد دورها ليلى زاهر الاستعانة بروبوت للعيش معهم في المنزل، يقلب حياتهم رأسًا على عقب في إطار كوميدي، ويتكون مسلسل في بينا روبوت من 20 حلقة وهو من إخراج وليد الحلفاوي ومن تأليف الثنائي أحمد محيي وأحمد المحمدي.