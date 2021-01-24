مطالبات برلمانية بدعم الفلاح وتمويل نظام الري بالتنقيط

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، مطالب بدعم نظام الري بالتنقيط وتمويله ودعم الفلاح من خلال إسقاط الديون، فضلًا عن تحمل نفقات المساقي، فضلًا عن التساولات حول المدد الزمنية لتنفيذ خطة الحكومة في القطاع.وقال محمد عبد العزيز، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب: "برغم المساعي لتغيير نظام الري بالاعتماد علي النظم الحديثة، لكنها لم تؤتِ بثمارها لاسيما مع اعتماد البعض علي المدرسة القديمة في الري، فماهي خطط تغيير الثقافه العامة في هذا الصدد حتي تلاقي النظم الجديدة قبول شعبي؟ووجه النائب سؤالا عن خطة الحكومة لإحداث توازن ما بين زراعة السلع شرهه المياه، والمحافظة علي المياه وعما إذا كانت الأفضلية باستيرادها أم الاستمرار في زراعتها، لاسيما وإنها محاصيل استراتيجية.أشار محمد بدراوي، عضو مجلس النواب، إلى أنه استمع لخطط الوزارة منذ 3 سنوات بل وأكثر من ذلك، لذا يبقي عنصر التنفيذ والتوقيتات الزمنية لتنفيذها، متسائلا عن موقف الحكومة من المياه الجوفية في مصر واضافة قدرات مائية لاسيما في ظل التحديات التي تواجه مصر.وطالب بضرورة أن تتولي الدوله بنفسها زمام ملف الري بالتنقيط وتمويله، مع تأكيده علي أهمية دعم الفلاح بقوله: الوزارت بتعاقب الفلاح مش بتساعده.فيما طالب زكريا حسان، عضو مجلس النواب بسوهاج، بتحمل الدولة نفقات المساقي، لا سيما وأن الفلاح حاله لا يخفي عن أحد علي حد قوله.في السياق ذاته دعا البرلماني إلى ردم أحد الردم في ساقلته التي وصفها بـ"ترعة الموت" لا سيما وأنها تشهد عدد من الحوادث.أشاد النائب محمد سيد حسان بمشروع التبطين ودعا إلي اسناد مهمةالاشراف الفني والهندسي للجامعات المصرية فيما يتعلق بمشروع التبطين، مع التغطية للترع والمصارف داخل الكتل السكنية خاصة وما تسببه من مشاكل صحية لاسيما وأن التبطين داخل هذه المناطق صعب.وطالبت ألفت المزلاوي، عضو مجلس النواب، بإلغاء الديون المستحقة علي الفلاحين، لاسيما وأن مهنة الزراعة أوشكت علي الانقراض علي حد وصفها، نتيجة لعديد من التحديات التي يواجهها المزارعين والفلاحين التي من بينها أيضا نقص المياه فضلًا عن ارتفاع أسعار الأسمدة، بقولها "كفاية خراب للبيوت".في المقابل أشادت المزلاوي خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، المنعقدة الأحد التي شهدت إلقاء وزير الري والموارد المائية الدكتور محمد عبد العاطي، بيانه حول تنفيذ مشاريع تبطين الترع الذي يستهدف حل جزء كبير من مشاكل نقص المياه، مطالبه بالتوسع فيها لاسيما وجدواها، وتساءلت عن خطة الحكومة في ظل تنامي العجز المائي، لاسيما وسد النهضة.