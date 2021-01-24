انفجار خط غاز بالمنصورة (صور)

انفجر خط غاز تحت التجربة بشارع الجيش أمام مسجد النصر، وبالقرب من مبنى ديوان عام المحافظة ومديرية أمن الدقهلية القديمة، حيث أدى الانفجار إلى تطاير قطع ضخمة من الأسفلت، إضافة إلى تطاير أحد المواطنين أثناء استقلاله دراجة بخارية.وورد إخطارا لمديرية أمن الدقهلية من شرطة النجدة يفيد بانفجار خط غاز بشارع الجيش بمدينة المنصورة أمام مسجد النصر وسماع دوى صوت انفجار شديد تسبب فى رعب وخوف المارة والسكان.وانتقل على الفور ضباط المباحث والحماية المدنية وسيارات الإسعاف ومسؤولى الغاز والمرور إلى مكان البلاغ، وتم فرض كردون أمنى حول المكان وتسيير حركة المرور، وتبين أن الانفجار فى خط غاز جديد تحت التجربة بشارع الجيش بالقرب من مبنى ديوان عام المحافظة ومبنى مديرية الأمن القديمة وعدد من البنوك والمستشفيات والمنشآت الأخرى.فيما أنقذت العناية الإلهية الأهالى لعدم وجود غاز بالخط وأن الشركى ضخت فقط هواء بدلا من الغاز، والذى أدى إلى تطاير قطع ضخمة من الأسفلت، بالإضافة إلى تطاير أحد الأشخاص بدراجته البخارية تصادف مروره بالمكان.. وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.