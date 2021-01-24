مؤشرا البحرين يقفلان على ارتفاع بـ 1.02 نقطة

أقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1،453.74 بارتفاع قدره 1.02 نقطة عن معدل الإقفال السابق، في حين أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 657.62 بانخفاض قدره 1.99 نقطة عن معدل إقفاله السابق.وبلغت كـمية الأسهـم المتداولة 40 مليونا و115 ألفا و403 أسهم بقيمة إجمالية قدرها أربعة ملايين و768 ألفا و119 دينارا بحرينيا تم تنفيذها من خلال 91 صفقة.