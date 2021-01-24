محافظ أسوان: 68 قرية بمركزي كوم أمبو وإدفو ضمن البرنامج الرئاسي للتطوير

أعلن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان عن دخول المبادرة الرئاسية للتطوير الشامل لـ 1500 قرية لحيز التنفيذ على مستوى المحافظة حيث سيبدأ الجهاز المركزي للتعمير التابع لوزارة الإسكان في طرح وإسناد المشروعات التنموية المختلفة بالتنسيق مع الهيئات والشركات المنفذة في 68 قرية و321 نجع وتجمع ريفي و62 منطقة سكنية بمركزي كوم أمبو وإدفو.جاء ذلك أثناء اجتماع محافظ أسوان باللواء محمد مصطفى رئيس جهاز التعمير لقطاع جنوب الصعيد، بحضور نائب المحافظ أحمد شعبان ومديري الجهات المختصة حيث تم مناقشة المشروعات المستهدفة داخل هذه القرى والتجمعات الريفية التي تمثل ثلثي سكان المحافظة.وأكد اللواء أشرف عطية على أن المحافظة قامت بحصر المستهدف من المشروعات داخل هذه القرى والتجمعات الريفية، بجانب عقد جلسات استماع لممثلي الأهالي لعرض خطط الجهات التنفيذية، مع الوقوف على احتياجاتهم ومطالبهم الجماهيرية، موضحًا بأنه سيتم بدء الأعمال في 10 مشروعات كأسبقية أولى، بالإضافة لقيام قطاعات الري والهيئة القومية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي والأبنية التعليمية والطرق بطرح المشروعات المستهدفة لها طبقًا للبرنامج الرئاسي من أجل تحسين مستوى معيشة المواطنين وتحقيق الحياة الكريمة لهم تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.