ضبط 21 مخالفة تموينية بالضبعة وبرانى ومرسى مطروح

نظمت مديرية تموين مطروح بالتعاون مع مباحث التموين حملة بالأسواق، وعدد من المحال التجارية، أسفرت عن ضبط 21 مخالفة بمدن مرسى مطروح والضبعة وبراني، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.وأوضح المهندس حسن كمال الشيباني، مدير مديرية تموين مطروح، أن الحملة التموينية أسفرت عن ضبط 9 مخالفات بمدينة مرسى مطروح و5 مخالفات بمدينة الضبعة، و7 مخالفات بمدينة براني، بإجمالي 21 مخالفة، وذلك خلال متابعة الحالة التموينية وإحكام الرقابة على الأسواق والمحال التجارية والمنشآت ومراجعة ما يتم تقديمه للمواطنين وضبط أي مخالفات.وأكد أن المخالفات التي تم ضبطها عبارة عن "8 مخالفات عدم إعلان عن أسعار، 7 مخالفات مخابز، 5 مخالفات، عدم حمل شهادة صحية، مخالفة عرض وبيع لحوم دون غطاء" مشيرًا إلى أنه تم قيد المحاضر بقسم الشرطة المختص للعرض على النيابة العامة للنظر والتصرف.جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، بتكثيف الحملات التموينية ومتابعة المعروض من السلع الغذائية للمواطنين والاطمئنان على سلامتها مع منع أي تجاوزات أو احتكار أو تلاعب في السلع والخدمات التموينية المقدمة للمواطنين.