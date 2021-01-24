حول سد النهضة.. أبو العينين يطالب بخطة جديدة والتحاور مع المجتمع الدولي

طالب النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، بخطة تسويقية جديدة والتحاور مع المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي بلغة جديدة، لاسيما وأن هناك من تأثروا بالحملة المغلوطة التي قامت بها إثيوبيا فيما يتعلق بملف سد النهضة.وأشار وكيل مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للبرلمان، بحضور الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، إلى أنه سافر كثيرا للخارج ووجد أن الحقيقة لا تصل إليهم، قائلا: "لم نستطع أن نشكل لوبي داعم وضاغط في مراكز صناعة القرار".وأكد " أبو العينين" على أهمية التواصل مع الأمم المتحدة والبنتاجون والبيت الأبيض، لأن من يفهمون الموضوعات يتعاطفون مع القضية المصرية، وتابع" هناك من يتصور أننا نهدر المياه وليس لديهم علم بالخطط المبذولة من جانب الدولة المصرية لترشيد استهلاك المياه وأن هناك فقر أو شح مائي، إذا ما قارنا حصة مصر بعدد السكان ونصيب الفرد من المياه".وطالب بأهمية الدعوة للحوار مع الأصدقاء حول العالم سواء الإدارة الأمريكية، والصين، وإفريقيا وغيرها من دول العالم، وعلينا مد المجتمع الدولي بالمعلومات الدقيقة حول هذه قضية سد النهضة.