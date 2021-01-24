البورصة العراقية تغلق منخفضة بنسبة 0.39%

سجل مؤشر "البورصة" العراقية، اليوم الأحد، انخفاضا بنسبة 0.39%، متوقفا عند 489.66 نقطة.وانخفضت "بموجب المؤشر" أسهم 12 شركة، وارتفعت أسهم 5، فيما حافظت 23 شركة على أسعار أسهمها.وبلغ عدد الأسهم المتداولة 579،356،929 سهم، بقيمة 833،169،580 دينار عراقي، تحصلت من إبرام 488 صفقة شملت 40 شركة مساهمة، من أصل 104 شركات مسجلة في البورصة.