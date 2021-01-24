تحرير 54 محضر عدم ارتداء كمامات ببلطيم فى كفر الشيخ

تمكنت الأجهزة المعنية بمركز ومدينة بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، من تحرير 54 محضر عدم ارتداء كمامات داخل وسائل المواصلات والمحال التجارية، وذلك خلال المتابعة المستمرة للتأكد من التزام ارتداء الكمامات.وأشاد اللواء أحمد السنوسى، رئيس مركز ومدينة بلطيم، بجهود الأجهزة التنفيذية وجميع الأجهزة المعاونة على الجهود الأمنية المبذولة لتحقيق الأمن والسلامة للمواطن بالشارع العام، وذلك من خلال التعاون فى الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، خاصة متابعة ارتداء المواطنين الكمامات الواقية بوسائل المواصلات العامة والخاصة والمنشآت الخدمية والحكومية، لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.وشدد رئيس مركز ومدينة بلطيم، على ضرورة تكثيف الجهود الأمنية لتحقيق الأمن فى الشارع العام لشعور المواطن بما يبذل من جهود أمنية مع تذليل العقبات من أجل تطبيق القانون، وفرض السيطرة الأمنية بهدف تحقيق الصالح العام والحفاظ على سلامة وصحة المواطنين وحمايتهم ومنع أي تجاوزات.