ارتفاع إصابات «كورونا» بنسبة 29% فى السعودية عن الأسبوع الماضى

قال المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية محمد العبد العالي، إن المملكة رصدت خلال الأسبوعين الماضيين تزايدًا في تسجيل حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، إلا أنها لا تزال في حدود السيطرة والتحكم، مشددًا على ضرورة الحذر والالتزام بالإجراءات الاحترازية.وأضاف العالي، خلال الإيجاز الصحفي المشترك حول مستجدات فيروس كورونا في المملكة، اليوم الأحد، أن منحنى الإصابات المؤكدة لا يزال في مستويات متدنية، ولكن تم رصد ارتفاع في آخر أسبوع بلغ 29٪ مقارنة بالأسبوع السابق، وحذر قائلًا: "لا نريد لهذا المنحنى أن يستمر بالتصاعد وذلك بتقيدنا بالاحترازات".وأشار المتحدث باسم الصحة السعودية، إلى أن الإصابة بفيروس كورونا بعد أخذ اللقاح واردة، إذ إن حصول المناعة لا يأتي مباشرة بعد أخذ الجرعة، موضحًا أنه بعد الجرعة الأولى يحتاج الجسم من أسبوع إلى أسبوعين حتى يصل إلى بداية بناء المناعة داخل الجسم، كذلك بعد الجرعة الثانية سيحتاج من أسبوع إلى أسبوعين للوصول للمناعة العالية التي تجعله في مستوى مقاوم ضد هذا الفيروس.