المفتي: يجوز للمسلم العمل في الكنيسة بأجر

يتساءل البعض عن حكم عمل المسلم بالكنيسة، حيث وردت الكثير من الأسئلة على الموقع الرسمى لدار الأفتاء من أجل توضيح الأمر.من جانبة أوضح الدكتور شوقى محمد علام، مفتى الجمهورية، أنه يجوز للمسلم العمل في الكنيسة بأجرٍ؛ لأنه عقد معاوضة لا يتضمن إذلالًا لصاحبه ولا يستلزم الرضا بعقيدة تخالف ثوابت الإسلام، بل هو نوع كسب مباح.وأستناد مفتى الجمهورية للأئمة، حيق قال إن لإمام أبو حنيفة أجاز عمل المسلم في الكنيسة بأجر، بالإضافة الى إباحة عمل المسلم في بناءً الكنيسة وترميمها بلا أدنى حرج.وقد حثَ الإسلام على العمل والسعي لطلب الرزق وجعل ذلك فريضة، كما أن طلب العلم فريضة؛ روى البيهقي في "شعب الإيمان" عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنَّ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «طَلَبُ الْكَسْبِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ».