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الأحد 24 يناير 2021 الموافق 11 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مدير مطار مطروح يكرم رئيس شركة المياه وأعضاء لجنة الأزمات

الأحد 24/يناير/2021 - 03:43 م
اللواء طيار أشرف
اللواء طيار أشرف محمد السيد
ياسمين شعيب
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زار اللواء طيار أشرف محمد السيد مدير مطار مرسي مطروح ولفيف من القيادات، الدكتور مهندس إبراهيم خالد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح.

وسلم اللواء "أشرف" درع وشهادة تقدير لرئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، تقديرا لمجهوداته ومجهودات لجنة الازمات والطوارئ بالشركة في مجابهة آثار السيول بمطار مطروح الدولي.

كما قام كريم أعضاء لجنة الأزمات والطواري بالشركة وهم المهندس فتحي الزيات مدير عام الصيانة ومحمد خضر مدير إدارة العلاقات العامة والاعلام والمهندس عمر محمد مدير عام الصرف الصحي والمهندسة مروة الجد مدير إدارة التطهير ووسام فايد مدير الخط الساخن وياسر بدوي مدير الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية.

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