الجريدة الرسمية تنشر قرار إضفاء صفة النفع العام على 60 جمعية ومؤسسة أهلية

نشرت الجريدة الرسمية اليوم الأحد، قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بإضفاء صفة النفع العام على 60 جمعية ومؤسسة أهلية.وبحسب القرار، تتمتع هذه الجمعيات والمؤسسات الأهلية بامتيازات السلطة العامة، من حيث عدم جواز الحجز على أموالها كلها أو بعضها، وعدم جواز اكتساب أموالها بالتقادم، وإمكانية نزع الملكية للمنفعة العامة لصالحها تحقيقًا للأغراض التي تقوم عليها، وإمكانية تخصيص مقرات أو أرض مملوكة للدولة لها.