وقع بروتوكول تعاون بين جامعة الفيوم ووكالة الفضاء المصرية، وذلك على هامش الندوة التي عقدها الدكتور محمد عفيفي القوصي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء، والتي كانت تحت عنوان: "تكنولوجيا الفضاء في مصر- الواقع والمستقبل".هذا ووقع على البروتوكول عن جامعة الفيوم الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، وعن وكالة الفضاء المصرية الدكتور محمد عفيفي القوصي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء، بحضور الدكتور خالد عطا الله، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، وعمداء الكليات ومستشاري رئيس الجامعة واتحاد طلاب جامعة الفيوم، وذلك اليوم الأحد.صرح أحمد جابر شديد أن البروتوكول يهدف إلى استغلال الإمكانيات العلمية والعملية والمادية المتوفرة لدى الطرفين من مراكز بحثية ومعامل وورش إنتاجية وكوادر بشرية مؤهلة، والعمل على تبادل الخبرات في مجال التكنولوجيا المتطورة وذلك في إطار التحول التكنولوجي المتسارع لتحقيق التنمية الشاملة والمتواصلة، مضيفًا أن البروتوكول يشمل التنسيق والتعاون في كافة المراحل البحثية والمشاركات العلمية والعملية المتبادلة والمشاركة في الإشراف على الرسائل العلمية والتحكيم في المجلات العلمية.وأشار إلى الاتفاق على إمكانية التعاون في مجالات المشروعات البحثية والتطبيقية ذات الصلة بمجالات التكنولوجيا المتعلقة بالفضاء، وتبادل الزيارات وتنظيم الندوات والمؤتمرات وورش العمل في المجالات العلمية والبحثية المختلفة ذات الصلة بمجالات التكنولوجيات الحديثة.ومن جانبه أشار محمد القوصي أن البروتوكول سوف يساهم في الاستفادة من الإمكانيات المعملية والفنية الموجودة لدى الطرفين في مجالات البحث العلمي، كما سيتم التنسيق لتدريب الطلاب بالمعامل التخصصية الموجودة لدى وكالة الفضاء المصرية وتبادل الاستعانة بالكوادر العلمية من الطرفين في التحكيم للأبحاث في المجلات أو الرسائل العلمية لدى الطرفين.وأضاف أن البروتوكول يشمل المشاركة الكاملة في موضوعات البحوث والدراسات والتطوير التي تهم كلا الطرفين من خلال مشروعات يتم فيها التنسيق والتعاون الكامل بينهما في التخطيط والتمويل والتنفيذ والمتابعة طبقًا لطبيعة كل مشروع على حدة، ويشارك الطرفان في توفير الكفاءات والخبرات العلمية والفنية والتكنولوجية اللازمة للمشروع المتوفرة في كل جهة منهما والتي تشمل دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية للمشروع وإقرارها وإعداد التقرير المبدئي شاملًا خطوات العمل والخطة الزمنية والتكلفة التقديرية لمراحل المشروع المختلفة.