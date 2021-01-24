العاهل الأردنى: لن ننسى أبطالنا من الجيش الأبيض الذين قدموا أرواحهم فداء للوطن

أشاد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بالجهود الكبيرة التي تبذلها الكوادر الطبية في التعامل مع وباء "كورونا" وآثاره الصحية، مؤكدًا أن بلاده لن تنسى أبطالها من الجيش الأبيض الذين قدموا أرواحهم من أجل الوطن.وذكرت وكالة الأنباء الأردنية، أن ذلك جاء خلال افتتاح الملك عبد الله الثاني، في العقبة اليوم الأحد مستشفى الشيخ محمد بن زايد "العقبة الميداني" التابع لوزارة الصحة والمخصص لاستقبال المصابين بفيروس كورونا.واطلع الملك عبد الله على أقسام وتجهيزات المستشفى، الذي يضم 216 سريرًا، منها 56 سريرًا للعناية المركزة، واستمع إلى إيجاز من وزير الصحة الأردني الدكتور نذير عبيدات، أشار خلاله إلى أن المستشفى، الذي أنشئ بتبرع من دولة الإمارات يأتي انسجامًا مع الأولويات الوطنية بتوفير مستشفيات ميدانية في جميع أقاليم المملكة لمواجهة جائحة "كورونا".