893 إصابة جديدة و5 وفيات بكورونا فى العراق

أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الأحد، عن تسجيل 893 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع إجمالي الإصابات منذ بدء انتشار الوباء في البلاد إلى 613 ألفا و763 شخصًا.وأوضحت الوزارة، في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية، أن 1704 حالات تماثلت للشفاء، ليصل إجمالي المتعافين إلى 581 ألفًا و542 شخصًا بنسبة شفاء 94.8%.وأشارت إلى تسجيل 5 حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس؛ ليصل إجمالي الوفيات إلى 12 ألفًا و993 حالة وفاة.