إنشاء مكتب ترجمة رسمي بمحكمة استئناف الإسكندرية في أبيس

قرر المستشار عمر مروان، وزير العدل، إنشاء مكتب ترجمة رسمي بمحكمة استئناف الإسكندرية، يكون مقره بمحكمة استئناف الإسكندرية بأبيس.وأضاف القرار الذي تم نشره بالجريدة الرسمية أنه يتعين إخطار مكتب الشؤون القنصلية للأجانب والتصديقات التابع لوزارة الخارجية، ومكتب التصديقات التابع لوزارة العدل، بالموافقة على اعتماد الأوراق والمستندات المترجمة.ونشرت الجريدة الرسمية القرار رقم 462 لسنة 2021، وتضمن أنه بعد الاطلاع على الدستور وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية، وقانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972، وعلى قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية وعلى كتاب المستشار رئيس محكمة استئناف القاهرة المؤرخ 21 يناير 2021، انه على محكمة استئناف الإسكندرية تنفيذ القرار وينشر بالوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.