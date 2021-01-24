حزب الشعوب الديمقراطي يشن حملة ضد نظام الوصاية لأردوغان

قال مدحت سانجار، رئيس حزب الشعوب الديمقراطي التركي المعارض، إن حزبه سيشن حملة ضد نظام الوصاية الذي فرضه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان منذ عام 2016، والذي يعد انقلابًا على النظام الدستوري الديموقراطي.وأوضح رئيس حزب الشعوب الديمقراطي التركي المعارض في اجتماع لجنة الإدارة المحلية للحزب عبر الانترنت، أن تلك الحملة ستبدأ في الثامن من فبراير المقبل، والتي ستطالب بإلغاء نظام الوصاية.وقال رئيس الحزب ذو الأغلبية الكردية، إن نظام الوصاية بدأ في 2016، ومنذ انقلاب 15 يوليو الفاشل، أعلنت الحكومة حالة الطوارئ، وبدأت مرحلة جديدة مع هذا القرار في البلاد، لتحجيم نفوذ النواب المعارضين، وإرهاب الشعب التركي بقرارات الأوصياء الذين تعينهم الحكومة التركية ويتبعون سياسات تعسفية ضد كل من يخالف أردوغان، وفقًا لصحيفة "KRT" التركية.