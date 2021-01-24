التحفظ على أموال 278 إخوانيًا بالبورصة والبنوك

تلقت إدارة البورصة وشركة مصر للمقاصة والشركات العاملة في سوق الأوراق المالية إخطارًا من الرقابة المالية، حول الكتاب المرسل من لجنة إجراءات التحفظ والحصر والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين، بالتحفظ والمنع من التصرف في جميع الأموال العقارية، والمنقولة، والسائلة، والأسهم، والسندات المسجلة بأسمائهم لدى البورصة، والحسابات المصرفية والودائع والخزائن وأذون الخزانة المسجلة بأسمائهم كافة طرف أي من البنوك الخاضعة للبنك المركزي أو حساباتهم بالبريد، مع إضافة أموالهم إلى الخزانة العامة لإدارتها.تضمن الكتاب المرسل إلى الرقابة المالية والبورصة والمقاصة وشركات السمسرة التحفظ على أموال أسماء 278 من عناصر الإخوان، ومنعهم من التصرف في أموالهم، وممتلكاتهم العقارية والمنقولة، المسجلة بأسمائهم كافة لدى البورصة.