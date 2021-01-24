إصابة ربة منزل سقطت من أعلى سطح منزلها بقرية في ميت غمر

أصيب ربة منزل بإصابات خطيرة إثر سقوطها من أعلى سطح منزلها بقرية بشالوش التابعة لمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية أثناء وضع مشمع لحمايتها من مياه الأمطار.وكان اللواء رأفت عبد الباعث مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، تلقى إخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة لمركز شرطة ميت غمر من مستشفى ميت غمر العام بوصول سكر محمد إبراهيم أبو الحسن ٥٥ عاما ربة منزل، ومقيمة قرية "بشالوش" دائرة المركز مصابة باشتباه كسر بقاع الجمجمة واشتباه نزيف بالصدر (ادعاء سقوط من علو).وبانتقال الضباط إلى مكان البلاغ والفحص وبسؤال كلا من نجلها المدعو محمد محمد منصور ٢١ عاما عامل، ونجلتها "نسمة" ٢٣ عاما ربة منزل، ويقيمان بذات القرية، قررا بأنه حال قيام والدتهما بتغطية سطح المنزل بالطابق الأول، والمشيد بالطوب اللبن بمشمع لحمايته من سقوط الأمطار اختل توازنها وسقطت أرضا مما أدى إلى حدوث إصابتها، ولم يتهما أحدا بالتسبب فى ذلك.وتحرر عن ذلك المحضر رقم ٥١ ٢٠٢١ عوارض مركز شرطة ميت غمر، وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.