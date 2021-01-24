بعد يوتيوب.. إذاعة «هتعمل إيه» لهشام عباس بالراديو

تقترب أغنية "هتعمل إيه" للنجم هشام عباس من المليون الأول على "يوتيوب"، ونالت النجاح وتتلقى الإشادة والإعجاب على جميع مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعدما طرحتها شركة "مزيكا" منذ يومين، وهى أغنية رومانسية يعود بها هشام إلى جمهوره مع بداية العام الجديد.ويتم إذاعة الأغنية أيضا على محطة راديو 9090 FM، وراديو إينرجى FM، وردايو ميجا FM، والأغنية من كلمات أمير طعيمة، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع موسيقي وسام عبدالمنعم، وتقول كلماتها:هتعمل ايه في واحد كل امله انه يكون يوم ليكواحد كل ما يفكر يفكر فيكوعارف ان احلامه حاتكمل بيكسنين بتجيب سنين وشوق بيجيب حنينياترى ياحبيبى حالك زى حالى ولا ايهفى قلبى كلام كتير مافيش على بالى غيركحاشوفك فين وامتى وبكره شايل لينا ايههاتعمل ايه حبيبى قول وريحنى وماتسبنيشبموت فى الثانيه ميت مره واسمى بعيشفى بعدك دنيتى بحالها ماتلزمنيش