بعد يوتيوب.. إذاعة «هتعمل إيه» لهشام عباس بالراديو
الأحد 24/يناير/2021 - 03:29 م
حسن أمينطباعة
تقترب أغنية "هتعمل إيه" للنجم هشام عباس من المليون الأول على "يوتيوب"، ونالت النجاح وتتلقى الإشادة والإعجاب على جميع مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعدما طرحتها شركة "مزيكا" منذ يومين، وهى أغنية رومانسية يعود بها هشام إلى جمهوره مع بداية العام الجديد.
ويتم إذاعة الأغنية أيضا على محطة راديو 9090 FM، وراديو إينرجى FM، وردايو ميجا FM، والأغنية من كلمات أمير طعيمة، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع موسيقي وسام عبدالمنعم، وتقول كلماتها:
هتعمل ايه في واحد كل امله انه يكون يوم ليك
واحد كل ما يفكر يفكر فيك
وعارف ان احلامه حاتكمل بيك
سنين بتجيب سنين وشوق بيجيب حنين
ياترى ياحبيبى حالك زى حالى ولا ايه
فى قلبى كلام كتير مافيش على بالى غيرك
حاشوفك فين وامتى وبكره شايل لينا ايه
هاتعمل ايه حبيبى قول وريحنى وماتسبنيش
بموت فى الثانيه ميت مره واسمى بعيش
فى بعدك دنيتى بحالها ماتلزمنيش
ويتم إذاعة الأغنية أيضا على محطة راديو 9090 FM، وراديو إينرجى FM، وردايو ميجا FM، والأغنية من كلمات أمير طعيمة، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع موسيقي وسام عبدالمنعم، وتقول كلماتها:
هتعمل ايه في واحد كل امله انه يكون يوم ليك
واحد كل ما يفكر يفكر فيك
وعارف ان احلامه حاتكمل بيك
سنين بتجيب سنين وشوق بيجيب حنين
ياترى ياحبيبى حالك زى حالى ولا ايه
فى قلبى كلام كتير مافيش على بالى غيرك
حاشوفك فين وامتى وبكره شايل لينا ايه
هاتعمل ايه حبيبى قول وريحنى وماتسبنيش
بموت فى الثانيه ميت مره واسمى بعيش
فى بعدك دنيتى بحالها ماتلزمنيش