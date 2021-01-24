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رئيس التحرير التنفيذي
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الثقافة

«الأنثربولوجيا البصرية» ورشة تفاعلية تنظمها «أنثربولوجي بالعربي»

الأحد 24/يناير/2021 - 03:29 م
مشروع أنثربولوجي
مشروع أنثربولوجي بالعربي
إيمان عادل
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ينظم مشروع أنثربولوجي بالعربي ورشة تفاعلية عن الانثروبولوجيا البصرية، وأعلن المشروع فتح باب التقديم في الورشة على أن تتم أولى جلساتها يوم الأحد ٧ فبراير في (٦ لقائات) كل احد واربع الساعة ٦ ونص.

يجري التعرف خلال ورشة (لأنثروبولوجيا البصريةVisual Anthropology) على العلاقة بين صانع المادة البصرية والموضوع  المُصور وكيفية إستخدام الفيديو والفوتوغرافيا كمادة ومصدر للبحث.

محتوىالورشة الإثنوغرافيا كأسلوب للبحث في الأنثروبولوجي وكيفية إستخدامه في ا لأفلام والفوتوغرافيا والمقاطع التسجيلية السمعية أو التفاعلية.

كما سيجري التعريف بالمدارس والأساليب المختلفة للأنثروبولوجيين البصريين، وأصل الإثنوغرافيا البصرية والفوتوغرافيا وأنواعها ا لمختلفة، والإثنوغرافيا الذاتية، الشفوي وتاريخ الحياة وكيفية التعبير عن كل ما سبق بصريا.

الورشة مبنية على المناقشة وعروض ا لأفلام وموجهة للمبتدئين اوو لكل من يعمل على مشاريع مصورة حيث انها تمكنهم من تطوير عملية البحث أثناء العمل على مشاريعهم الفنية.

تتضمن الورشة بعض ا لمهام التشاركية للمشاركين لمساعدتهم على تصور المواضيع التي يودون بحثها عن طريق  ا لأنثروبولوجيا البصرية أو بإستخدام الصورة أو الصوت في البحث.

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