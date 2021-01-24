«الأنثربولوجيا البصرية» ورشة تفاعلية تنظمها «أنثربولوجي بالعربي»

ينظم مشروع أنثربولوجي بالعربي ورشة تفاعلية عن الانثروبولوجيا البصرية، وأعلن المشروع فتح باب التقديم في الورشة على أن تتم أولى جلساتها يوم الأحد ٧ فبراير في (٦ لقائات) كل احد واربع الساعة ٦ ونص.يجري التعرف خلال ورشة (لأنثروبولوجيا البصريةVisual Anthropology) على العلاقة بين صانع المادة البصرية والموضوع المُصور وكيفية إستخدام الفيديو والفوتوغرافيا كمادة ومصدر للبحث.محتوىالورشة الإثنوغرافيا كأسلوب للبحث في الأنثروبولوجي وكيفية إستخدامه في ا لأفلام والفوتوغرافيا والمقاطع التسجيلية السمعية أو التفاعلية.كما سيجري التعريف بالمدارس والأساليب المختلفة للأنثروبولوجيين البصريين، وأصل الإثنوغرافيا البصرية والفوتوغرافيا وأنواعها ا لمختلفة، والإثنوغرافيا الذاتية، الشفوي وتاريخ الحياة وكيفية التعبير عن كل ما سبق بصريا.الورشة مبنية على المناقشة وعروض ا لأفلام وموجهة للمبتدئين اوو لكل من يعمل على مشاريع مصورة حيث انها تمكنهم من تطوير عملية البحث أثناء العمل على مشاريعهم الفنية.تتضمن الورشة بعض ا لمهام التشاركية للمشاركين لمساعدتهم على تصور المواضيع التي يودون بحثها عن طريق ا لأنثروبولوجيا البصرية أو بإستخدام الصورة أو الصوت في البحث.