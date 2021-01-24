عودة أكثر من 50 ألفًا و600 لاجئ إلى ديارهم في قره باغ

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، عودة أكثر من 50 ألفا و600 لاجئ إلى إقليم ناغورني قره باغ منذ دخول الهدنة في المنطقة حيز التنفيذ.وذكرت الوزارة- في بيان نقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية- أنه جرى اليوم نقل 137 لاجئا بالحافلات من العاصمة الأرمينية يريفان إلى ستيباناكيرت، عاصمة إقليم قره باغ، ليصل إجمالي عدد النازحين الذين عادوا إلى ديارهم في الإقليم 50 ألفا و658 شخصا.يُشار إلى أن قوات حفظ السلام الروسية تتواجد في إقليم ناغورني قره باغ، وفقا للاتفاقيات التي أكدها البيان المشترك بشأن وقف إطلاق النار الكامل في المنطقة، والذي وقّع عليه في 9 نوفمبر كل من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأذري إلهام علييف ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان.وأقامت قوات حفظ السلام الروسية نقاط مراقبة على طول خط الاشتباك في الإقليم، وعلى طول ممر لاتشينسكي الذي يربط أرمينيا بالإقليم؛ لمراقبة احترام عملية وقف إطلاق النار، كما تجري مراقبة الوضع على مدار الساعة.