السكة الحديد: تفتيش على ارتداء الكمامة ومنع الدخول دونها (صور)

أعلنت هيئة السكة الحديد، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنها تواصل تعقيم وتطهير القطارات لمواجهة فيروس كورونا المستجد.وأوضحت السكة الحديد أنها تمنع دخول الركاب من المحطات الرئيسية دون ارتداء الكمامة، وذلك من خلال وجود رجال شرطة النقل والمواصلات، إلى جانب العاملين في السكة الحديد، والتفتيش على ذلك لضمان عدم دخول الركاب دون كمامة للمحطات.