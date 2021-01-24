عامل يتهم جاره بهتك عرض نجله بإحدى قرى ميت غمر

اتهم عامل جاره باستدراج نجله ذو الـ ١١ عاما والتعدى عليه جنسيا بقرية كفر الوزير التابعه لمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية.وكان اللواء رأفت عبد الباعث مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية قد تلقى إخطار من اللواء مصطفى كمال مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة ميت غمر من وليد م ا ٣٦ عاما عامل ومقيم قرية " كفر الوزير " دائرة المركز وبرفقته نجله محمد ١ ١ عاما طالب ومقيم طرف أسرته بذات القرية وأبلغ بقيام حسام ح ع ع ٢٧ عاما عامل ومقيم بذات القرية بإستدراج نجله لمسكنه المجـاور والتعدى عليه جنسيا وهتك عرضه.وبتقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.وتحرر عن ذلك المحضر رقم ١٥٥٤ لسنة ٢٠٢١ جنح مركز ميت غمر، وجارى استكمال الفحص والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.