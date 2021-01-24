رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 24 يناير 2021 الموافق 11 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

عامل يتهم جاره بهتك عرض نجله بإحدى قرى ميت غمر

الأحد 24/يناير/2021 - 03:25 م
جريدة الدستور
الدقهلية : عمرو الحوتى
طباعة
اتهم عامل جاره باستدراج نجله ذو الـ ١١ عاما والتعدى عليه جنسيا بقرية كفر الوزير التابعه لمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية.

وكان اللواء رأفت عبد الباعث مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية قد تلقى إخطار من اللواء مصطفى كمال مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة ميت غمر من وليد م ا ٣٦ عاما عامل ومقيم قرية " كفر الوزير " دائرة المركز وبرفقته نجله محمد ١ ١ عاما طالب ومقيم طرف أسرته بذات القرية وأبلغ بقيام حسام ح ع ع ٢٧ عاما عامل ومقيم بذات القرية بإستدراج نجله لمسكنه المجـاور والتعدى عليه جنسيا وهتك عرضه.

وبتقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم ١٥٥٤ لسنة ٢٠٢١ جنح مركز ميت غمر، وجارى استكمال الفحص والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

موضوعات متعلقة

وزيرة الصحة: تسجيل 3 لقاحات لكورونا بهيئة الدواء المصرية

محمود علاء يبدأ رحلة التمرد فى الزمالك (خاص)

الفنان محمد فريد يكذب شائعة مرضه: «أنا بخير وزى الفل»

التعليم: «منصة التعليم المصري» دليل شامل للعام الدراسي

الصور

image description

محافظ أسيوط يتفقد أعمال إنشاء مشروع صرف صحي قرية المسعودي

image description

السكرتير العام الجديد يصل أسيوط لمباشرة مهام عمله

image description

محافظ أسيوط: تطوير 27 وحدة صحية بـ384 مليون جنيه

image description

جامعة أسيوط تستعد لعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول فبراير القادم

image description

رئيس دمياط الجديدة يعاين 1056 وحدة إسكان فاخر

الأكثر قراءة

الآن.. ترددات قنوات الأطفال والكرتون 2021 الجديدة على النايل سات

أم تسأل طبيبا بـ«كفر الشيخ العام»: «أرضَّع ابني بعد ما أشرب حشيش بأد إيه؟»

أول طبيب يحصل على لقاح كورونا بأبوخليفة: آمن وفعال ويقى من الإصابة بكورونا

وزيرة الصحة: بدء تصنيع لقاح كورونا فى مصر خلال أسابيع

إنفوجراف

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

مسؤول بريطاني: يمكن انتقال العدوى من الحاصلين على لقاح «كورونا»

تسجيل 7 زلازل بركانية في الفلبين

كوريا الجنوبية ترصد أول إصابة بكورونا لحيوان أليف

الأزمة الصحية قد تقضي على أكثرية المتاحف البريطانية

أيام زمان

لماذا حرمت سميرة أحمد من فيلم لنجيب محفوظ؟

«شارك في غُسل الكعبة».. تكريم فؤاد المهندس الذي لم ينسه

«مفيش كمون ليه؟».. حكاية طلاق أنور وجدي وليلى مراد بسبب الطبخ

«كانت أقصى أمانيه أن نتزوج».. حكاية خطبة سامية جمال وبليغ حمدي

مقالات الرأي
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
التراث الشعبي.. وطنين المصالحة
ماجد حبته
رجلهم فى موسكو
د.أحمد الخميسى
عبوات معدنية صغيرة
أحمد قرمد
أحمد قرمد يكتب: عاصفة من الأرواح من أجل الوطن !
المزيد

الثقافة

«الأنثربولوجيا البصرية» ورشة تفاعلية تنظمها «أنثربولوجي بالعربي»

صدور «السلطة والذكاء الاجتماعي - الديموقراطيات الغربية في خطر»

طبيبة توليد وخبيرة تجميل.. هكذا كانت مهنة «الداية»

ورشة مع «لورانس روديك» بمركز دوار الثقافى