محافظ الفيوم يهنئ الشعب المصري بعيد الشرطة وذكرى ثورة 25 يناير

هنأ الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، الشعب المصري عامة، وأبناء وأهالي الفيوم خاصة، بذكرى ثورة 25 يناير، وعيد الشرطة.وقال محافظ الفيوم: "لقد أنعم الله على مصر بجيش وطني قوي، وشرطة باسلة، من الشعب وللشعب، يؤمنان بالوطن ووحدته، ويتخذان من التضحية والفداء دستور حياة".وأضاف "الأنصاري": أن ثورة 25 يناير، أكدت وعي وإرادة الشعب المصري العظيم فى رسم خريطة مستقبل وطنه؛ من أجل أن ينعم بالحرية والكرامة والعدالة الاجتماعي، داعيًا أبناء وبنات الفيوم لبذل المزيد من الجهد في العمل، والتحلي بالصبر والإيمان من أجل تحقيق التنمية الشاملة، ورفعة بلدنا الغالية مصر.