السعودية تسجل 186 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأحد، تسجيل 186 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19»، ليصبح إجمالي عدد الإصابات في المملكة 366.371 منذ بداية الجائحة.وأضافت الوزارة، في بيان لها اليوم، أنه تم تسجيل 211 حالة شفاء جديدة، ليصبح إجمالي عدد المتعافين في المملكة 357.939 حالة.كما سجلت المملكة العربية السعودية 2 حالة وفاة جديدة، ليصبح إجمالي عدد الوفيات 6.352 حالة منذ بداية الجائحة.