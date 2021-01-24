ضبط 21 مخالفة تموينية في مطروح

شنت مديرية تموين مطروح حملات تموينية موسعة اليوم بالاشتراك مع قسم مباحث التموين، تم خلالها ضبط 21 مخالفة، ضمن متابعة الحالة التموينية وإحكام الرقابة على الأسواق والمحال التجارية والمنشآت ومراجعة ما يتم تقديمه للمواطنين.وأكد المهندس حسن الشيباني،وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمطروح، أن المخالفات تضمنت عدم الإعلان عن الأسعار ومخالفة مواصفات إنتاج الخبز وعدم حمل شهادة صحية وعرض وبيع لحوم بدون غطاء، لافتا إلى أنه تم قيد المحاضر بقسم الشرطة المختص للعرض على النيابة العامة للنظر والتصرف.