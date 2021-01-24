إصابات كورونا في أمريكا تقترب من 25 مليونًا

أكدت البيانات الواردة من جامعة «جونز هوبكنز» الأمريكية، أن الولايات المتحدة سجلت 24 مليونا و991 ألفا و748 إصابة بفيروس كورونا المستجد، و417 ألفا و399 حالة وفاة ناجمة عن الإصابة بالفيروس منذ بداية الجائحة.وأظهرت بيانات الجامعة، حسبما ذكرت قناة (سي إن إن) الأمريكية، اليوم الأحد، أنه تم تسجيل 169 ألفا و935 حالة إصابة جديدة بالفيروس في أمريكا على مدار 24 ساعة الماضية، و3292 حالة وفاة جديدة بالفيروس.ووفقا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، فقد تم توزيع ما لا يقل عن 41 مليونا و411 ألفا و550 جرعة لقاح مضاد لفيروس كورونا في أنحاء الولايات المتحدة، وتم إعطاء 20 مليونا و537 ألفا و990 جرعة لقاح للمواطنين.