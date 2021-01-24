268 إصابة بفيروس كورونا في السنغال

أعلنت وزارة الصحة السنغالية تسجيل 268 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي الإصابات 24 ألفا و459 حالة.وأضافت الوزارة، في بيان اليوم الأحد، أنه تم إجراء 2448 فحصا، فضلا عن شفاء 228 مصابا، بإجمالي 20 ألفا و476 شخصا، مشيرة إلى تسجيل 6 حالات وفاة بإجمالي 575 حالة.