رئيس مركز الداخلة يشهد ختام دوري المصالح الحكومية

شهد اليوم السيد الدكتور نبيل حنفي رئيس مركز ومدينة الداخلة، ختام نهائي دوري كرة القدم للمصالح الحكومية بمركز الداخلة، والتي أقيمت بمركز شباب الفتح بمدينة موط.بحضور أحمد حسين مدير عام الإدارة التعليمية بالداخلة، خالد كامل محمود مدير إدارة الشباب بالداخلة، أحمد وريدة رئيس مجلس ادارة مركز شباب الفتح وعدد من القيادات التنفيذية بالمركز، وكرم السيد رئيس مركز الداخلة فريق التربية والتعليم الفائز بالبطولة في المباراة النهائية على فريق الصحة بضربات الجزاء بعد انتهاء الوقت الرسمي للمباراة بالتعادل.كما قام رئيس المركز بتكريم الفريق الفائز بكأس البطولة والفرق المشاركة بشهادات التقدير والميداليات والتقط معهم الصور التذكارية.وأثنى حنفي على الروح الرياضية التي سادت بين اللاعبين، والتي تؤكد أن الرياضة أهم روافد النجاح والتفوق بالترابط والعمل الجماعي.