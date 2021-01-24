ارتفاع إصابات كورونا في هونج كونج لـ10085

سجلت منطقة "هونج كونج" الإدارية الخاصة، اليوم الأحد، 76 إصابة جديدة بفيروس "كورونا الجديد" (كوفيد- 19)، ليصل إجمالي الإصابات إلى 10085 حالة.وذكر مركز حماية الصحة في هونج كونج، في بيان اليوم، أن الحالات الجديدة جاءت بواقع 72 بعدوى محلية و4 إصابات وافدة من الخارج، وأنه من بين الإصابات المحلية هناك 27 حالة مجهولة المصدر.وأضاف المركز أن 776 مريضا ما زالوا يتلقون العلاج في المستشفيات، بينهم 36 مريضا في حالة حرجة، فيما تم تسجيل 168 حالة وفاة حتى الآن.وفي سياق متصل، أصدرت حكومة منطقة "هونج كونج" إشعارا بالاختبار الإلزامي لجميع سكان منطقة صنفتها بأنها "محظورة" بسبب تفشي حالات الإصابة هناك.وتم حتى الآن اختبار ما يقرب من 7 آلاف شخص من أصل 10 آلاف حتى الآن، حيث جاءت نتيجة اختبار 12 منهم إيجابية، فيما تخطط حكومة المنطقة لاستكمال التحاليل لباقي سكان المنطقة التابعة لمدينة "كولون" خلال الساعات القليلة القادمة.وتحظر السلطات على أي شخص داخل المباني السكنية التابعة للمنطقة المحددة مغادرة مسكنه قبل إجراء اختبار للفيروس نتيجته سلبية.