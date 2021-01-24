«جبالي» يحذف «بيه وباشا» من مضبطة مجلس النواب

قرر المستشار حنفى جبالي، رئيس مجلس النوب، حذف كلمتي "بيه وباشا" والتي وصف بهما النائب جمال عبيد، نائب السويس وكيلي المجلس.وبدأ النائب حديثه التعقيبي على بيان وزير الري الذي ألقاه اليوم أمام الجلسة العامة برئاسة المستشار حنفي جبالي قائلا: "برلمان 2020 أمل وطموح الشعب المصري، وزاد الأمل بانتخاب المستشار الجليل لرئاسته وانتخاب محمد باشا أبوالعنين وأحمد سعد بيه وكيلين".وأشار النائب سيد عوض، إلى أن السيول دمرت البنية التحتية والبيوت في أبورديس ورأس سدر، مطالبا بسرعة تدبير الاعتمادات المالية لإصلاح ما حدث.