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الأحد 24 يناير 2021 الموافق 11 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«جبالي» يحذف «بيه وباشا» من مضبطة مجلس النواب

الأحد 24/يناير/2021 - 03:22 م
المستشار حنفى جبالي
المستشار حنفى جبالي
كريمة أبو زيد والسيد السعدني
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قرر المستشار حنفى جبالي، رئيس مجلس النوب، حذف كلمتي "بيه وباشا" والتي وصف بهما النائب جمال عبيد، نائب السويس وكيلي المجلس.

وبدأ النائب حديثه التعقيبي على بيان وزير الري الذي ألقاه اليوم أمام الجلسة العامة برئاسة المستشار حنفي جبالي قائلا: "برلمان 2020 أمل وطموح الشعب المصري، وزاد الأمل بانتخاب المستشار الجليل لرئاسته وانتخاب محمد باشا أبوالعنين وأحمد سعد بيه وكيلين".

وأشار النائب سيد عوض، إلى أن السيول دمرت البنية التحتية والبيوت في أبورديس ورأس سدر، مطالبا بسرعة تدبير الاعتمادات المالية لإصلاح ما حدث.

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