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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

خروج 30% من صغار مربيو الدواجن بسبب ارتفاع تكلفة الإنتاج

الأحد 24/يناير/2021 - 03:16 م
الدواجن
الدواجن
صلاح عامر
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أكد المهندس عبد المنعم خليل، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، رئيس الإدارة المركزية لتنمية التجارة الداخلية والدراسات، طرح الدواجن المحلية الحية في المزارع بـ21 جنيها، وفي المحلات التجارية بسعر بين 25 إلى 26 جنيها للكيلو، مؤكدا خروج 30% من المربين الصغار خلال الموسم الشتوي في الدورتين الإنتاجيتين بسبب ارتفاع التكلفة الإنتاجية وخاصة الأعلاف وزيادة سعر الغاز والتدفئة والتحصينات والأدوية المقاومة الفيروسات الشتوية ومنها أنفلونزا الطيور.

وقال خليل، في تصريح خاص لـ"الدستور"، إنه سيتم عودة المربين الصغار الذين تم خروجهم خلال الموسم الشتوي حاليا نتيجة زيادة البرودة وتقلبات الطقس إلى منظومة القطاع الداجني من جديد للاستعداد للدورة الإنتاجية الجديدة التي تغطي احتياجات شهر رمضان المقبل وتعويض خسائرهم خلال الفترة الماضية نتيجة زيادة معدلات السحب والاستهلاك للضعف مقارنة بباقي شهور السنة.

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