البحرين تبحث مع مدير المعهد الدولي للدراسات أوجه التعاون المشترك

بحث وزير خارجية البحرين عبداللطيف بن راشد الزياني، اليوم الأحد، مع المدير التنفيذي للمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في الشرق الأوسط توم بيكيت، أوجه التعاون المشترك في مجال تنظيم المؤتمرات والمنتديات، بما في ذلك مؤتمر حوار المنامة الذي تنظمه الوزارة سنويًا بالتعاون مع المعهد.وأشاد الزياني وفقا لوكالة الأنباء البحرينية بالجهود البارزة التي تقوم بها إدارة المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في تنظيم مؤتمر حوار المنامة السنوي وما حققه من نتائج إيجابية طيبة، مؤكدًا استمرار ومواصلة التعاون بين الجانبين خدمةً للأهداف المشتركة.من جانبه، أعرب بيكيت عن خالص شكره وتقديره للوزير البحريني على الدعم المتواصل واللا متناهي الذي يلقاه المعهد من قِبل الوزارة، مما أسهم في تعزيز أوجه التعاون والتنسيق المشترك بين الجانبين وتحقيق الأهداف المشتركة.