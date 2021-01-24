قطر تسجل 247 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة القطرية، اليوم الأحد، عن تسجيل 247 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، من بينها 214 حالة إصابة محلية مسجلة بين أفراد المجتمع، و33 حالة بين المسافرين العائدين من الخارج الذين يخضعون للحجر الصحي؛ ليبلغ إجمالي عدد الإصابات منذ بداية الجائحة 149019 حالة.وأوضحت الوزارة، في بيان، أنه تم فحص 12515 حالة خلال الليلة الماضية؛ ليبلغ إجمالي عدد الحالات التي تم فحصها 1352784 حالة حتى الآن، فيما بلغ إجمالي عدد الحالات النشطة 3913 حالة.وبلغ إجمالي عدد الوفيات في قطر 248 حالة، حتى الآن، فيما سُجلت 118 حالة شفاء، ليبلغ إجمالي عدد المتعافين 144858 حالة.