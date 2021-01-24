رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 24 يناير 2021 الموافق 11 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

قطر تسجل 247 إصابة جديدة بكورونا

الأحد 24/يناير/2021 - 03:18 م
كورونا في قطر
كورونا في قطر
نيفين أشرف
طباعة
أعلنت وزارة الصحة القطرية، اليوم الأحد، عن تسجيل 247 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، من بينها 214 حالة إصابة محلية مسجلة بين أفراد المجتمع، و33 حالة بين المسافرين العائدين من الخارج الذين يخضعون للحجر الصحي؛ ليبلغ إجمالي عدد الإصابات منذ بداية الجائحة 149019 حالة.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أنه تم فحص 12515 حالة خلال الليلة الماضية؛ ليبلغ إجمالي عدد الحالات التي تم فحصها 1352784 حالة حتى الآن، فيما بلغ إجمالي عدد الحالات النشطة 3913 حالة.

وبلغ إجمالي عدد الوفيات في قطر 248 حالة، حتى الآن، فيما سُجلت 118 حالة شفاء، ليبلغ إجمالي عدد المتعافين 144858 حالة.

موضوعات متعلقة

التعليم: «منصة التعليم المصري» دليل شامل للعام الدراسي

«مفيش كمون ليه؟».. حكاية طلاق أنور وجدي وليلى مراد بسبب الطبخ

تردد قناة cbc الجديد على النايل سات وأبرز البرامج والمسلسلات التي تعرضها

الفنان محمد فريد يكذب شائعة مرضه: «أنا بخير وزى الفل»

الصور

image description

محافظ أسيوط يتفقد أعمال إنشاء مشروع صرف صحي قرية المسعودي

image description

السكرتير العام الجديد يصل أسيوط لمباشرة مهام عمله

image description

محافظ أسيوط: تطوير 27 وحدة صحية بـ384 مليون جنيه

image description

جامعة أسيوط تستعد لعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول فبراير القادم

image description

رئيس دمياط الجديدة يعاين 1056 وحدة إسكان فاخر

الأكثر قراءة

الآن.. ترددات قنوات الأطفال والكرتون 2021 الجديدة على النايل سات

أول طبيب يحصل على لقاح كورونا بأبوخليفة: آمن وفعال ويقى من الإصابة بكورونا

وزيرة الصحة: تسجيل 3 لقاحات لكورونا بهيئة الدواء المصرية

أم تسأل طبيبا بـ«كفر الشيخ العام»: «أرضَّع ابني بعد ما أشرب حشيش بأد إيه؟»

إنفوجراف

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

مسؤول بريطاني: يمكن انتقال العدوى من الحاصلين على لقاح «كورونا»

تسجيل 7 زلازل بركانية في الفلبين

كوريا الجنوبية ترصد أول إصابة بكورونا لحيوان أليف

الأزمة الصحية قد تقضي على أكثرية المتاحف البريطانية

أيام زمان

لماذا حرمت سميرة أحمد من فيلم لنجيب محفوظ؟

«شارك في غُسل الكعبة».. تكريم فؤاد المهندس الذي لم ينسه

«مفيش كمون ليه؟».. حكاية طلاق أنور وجدي وليلى مراد بسبب الطبخ

«كانت أقصى أمانيه أن نتزوج».. حكاية خطبة سامية جمال وبليغ حمدي

مقالات الرأي
ماجد حبته
رجلهم فى موسكو
د.أحمد الخميسى
عبوات معدنية صغيرة
أحمد قرمد
أحمد قرمد يكتب: عاصفة من الأرواح من أجل الوطن !
ماجد حبته
اهتموا بمشكلات بلادكم
المزيد

الثقافة

طبيبة توليد وخبيرة تجميل.. هكذا كانت مهنة «الداية»

ورشة مع «لورانس روديك» بمركز دوار الثقافى

طلعت رضوان يكشف الخرافات الشائعة عن «العالمانية»

«استديو ذات» ينظم ورشة حكي مع الكاتبة سحر الموجي عبر تطبيق زوم