«سوبر جيت» تعقم الأوتوبيسات لمواجهة كورونا

واصلت شركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة "سوبرجيت"، إحدى الشركات التابعة لوزارة النقل، أعمال تطهير وتعقيم كافة الأتوبيسات، والتطهير المستمر لشبابيك التذاكر واماكن انتظار الركاب ضمن الإجراءات الاحترازية التي تنفذها وزارة النقل لمواجهة فيروس كورونا.وأكدت وزارة النقل، في بيان لها، إن الشركة تتخذ كافة الإجراءات الاحترازية وذلك لمواجهة فيروس كورونا المستجد.