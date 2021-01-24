زيادة الاحتياطى الاستراتيجى من الدواجن المجمدة لتكفى 13 شهرًا

قالت وزارة التموين والتجارة الداخلية، إنه تمت زيادة الاحتياطي الاستراتيجي من الدواجن المجمدة، ليكفي الاحتياجات لمدة 13 شهرًا.ولفتت الوزارة، في بيان اليوم الأحد، إلى إبرام تعاقدات جديدة مع البرازيل لتوفير كميات كبيرة من الدواجن تكفي لتوفير احتياجات شهر رمضان المبارك، قبل حلوله بـ3 أشهر؛ للحفاظ على ثبات الأسعار في الأسواق المحلية.ومن جانبه، أكد المهندس عبد المنعم خليل، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه سيتم توفير الدواجن البرازيلية بسعر 30 جنيها للكيلو، وهو سعر مخفض بفارق 7 جنيهات، لافتًا إلى أنه سيتم طرحها في المجمعات الاستهلاكية وفروع التجزئة لشركات تجارة الجملة وفروع جمعيتي والمنافذ الثابتة لشركات اللحوم والدواجن وتسويق الأسماك التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية.وأضاف أن طرح الدواجن المجمدة بأسعار مخفضة عن مثيلاتها في الأسواق المحلية والسلاسل التجارية والهايبرات يعمل علي توازن الأسعار في الأسواق ويحافظ علي أسعار الدواجن المحلية، كونها من السلع الاستراتيجية.