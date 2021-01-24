نيجيريا تستعد لاستقبال لقاحات كورونا من فايزر

قال مسئولون نيجيريون إن بلادهم تستعد لتلقي 100 ألف جرعة من لقاح "فايزر" بحلول أوائل فبراير المقبل، لافتين إلى أن اللقاح يجب تخزينه في درجات حرارة باردة، ويصعب نقله إلى المناطق الريفية.وقال الدكتور فيصل شعيب، المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير الرعاية الصحية الأولية (NPHDA) بنيجريا، في تصريح، "تستعد البلاد لاستقبال لقاحات فايزر التي تتطلب حوالي 70 درجة مئوية وهذا هو السبب في جهودنا للتأكد من أن لدينا تلك اللقاحات، ونضع في الاعتبار أيضا إمكانية جلب لقاحات إضافية من منشأة كوفاكس، والتي تتطلب هذه المستويات من درجات الحرارة".وأضاف أن الوكالة لديها بالفعل ثلاث معدات لسلسلة التبريد الفائق (UCC) على الأرض، موضحًا أن ثلاثة منها تبلغ طاقتها الإجمالية 2100 لتر، بما يعني توافر مساحة أكثر من كافية لـ100 ألف جرعة من اللقاح، التي سيتم إحضارها في المقام الأول.وشهدت نيجيريا، أكبر دولة في إفريقيا من حيث عدد السكان، أكثر من 114 ألف إصابة، وحوالي 1500 حالة وفاة منذ بدء تفشي الوباء.